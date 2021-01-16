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Televizyon
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Survivor'da gergin anlar... 'Dilin içeride duracak'

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Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımına yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya geliyor.

Yoğun mücadelenin yaşandığı Survivor'da yayınlanan yeni fragmanda Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Steven'ın sevinç gösterisi Çağrı'yı çileden çıkardı.

Survivorda gergin anlar... Dilin içeride duracak


'Dilin içeride duracak' diye Steven'a sert tepki gösteren Çağrı'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Steven ise 'sana mı yaptım ben' diyerek kendini savundu.

Survivorda gergin anlar... Dilin içeride duracak

Öte yandan Acun Ilıcalı da Gönüllüler'in yanına gitti ve bir uyarıda bulundu.

Mavi takımın yanında gelen Ilıcalı, "Ben şimdi bir şey söyleyeceğim Gönüllüler, sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa şöyle bir şey yapalım. Altınız birden bileğimiz ağrıyor deyin." dedi.

Survivorda gergin anlar... Dilin içeride duracak


 

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