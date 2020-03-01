Survivor'da Fatma ve Erman neden diskalifiye oldu?
On dördüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 1 Mart akşamı ekranlara gelen bölümünde iki yarışmacı diskalifiye oldu. Fatma Günaydın ve Erman Altıkardeş'in bundan sonra yarışmada yer almayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor'da Fatma ve Erman neden diskalifiye oldu?
Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Fatma ile Ünlüler takımında sakatlanarak ayrılan yarışmacıların yerine gelen Erman'ın Survivor'dan neden diskalifiye olduğu merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilenler...
ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Ünlüler takımına yeni katılan Erman Altıkardeş diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, bu akşam toplanan ada konseyinde Erman'ın diskalifiye nedenini de söyledi. Ilıcalı, Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve yarışmaya devam edebilecek durumda olmadığına karar verdiklerini ifade etti.
FATMA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Survivor 2020'de yer alan iddialı yarışmacılarndan Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Survivor Fatma, geçen hafta dokunulmazlık oyununda sakatlanmıştı.
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