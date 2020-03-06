Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Meryem diskalifiye olacak mı?

On dördüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 6 Mart 2020 akşamı ekranlara gelen bölümünde heyecanın dozu yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yarışmacıların hayallerini süsleyen erzaklar için oyun oynandı. Öte yandan Survivor'ın son bölümünde Meryem sakatlanmıştı. Yeni bölümde oyun öncesinde Meryem'in sakatlığına dair bilgi verildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Survivor 2020'de yine nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bir haftalık erzak için sahaya çıkan Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Kuru fasülye ve salçadan oluşan erzak paketi için takımların mücadelesi görülmeye değerdi.

Oyunun sonunda Survivor'da erzak oyununu kazanan takımı Ünlüler oldu.

SURVİVOR MERYEM'İN SON DURUMU

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Meryem, son bölümde iletişim oyununda sakatlanmıştı. Survivor'un bu akşamki bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı erzak oyunu için parkurda buluştu. Oyun öncesinde Meryem'in sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağı açıklandı.

Survivor Meryem'in sakatlığı devam etmesi halinde doktorların incelemesi neticesinde diskalifiyesi gündeme gelebilir.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.