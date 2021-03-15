Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da haftanın 2. eleme adayı

Survivor'ın son bölümünde 10. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kaybeden takım gecenin sonunda konseye gitti ve ada konseyinde bir kişi eleme adaylarından 2. kişi olarak potaya çıktı. İşte, 14 Mart akşamı Survivor'da yaşananlar...

İzleyiciler Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan mücadeleyi heyecanla takip ettiler. Survivor cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. 14 Mart Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele verdi.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de birleşme partisi öncesinde heyecan zirve yaptı. Gecenin dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Günün sonunda kazanan takım, 10-7 skorla Ünlüler Takımı oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönülüler takımı, oylama yaparak bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İsimler arasında adı en çok yazılan Hanzade haftanın 2. eleme adayı oldu.

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