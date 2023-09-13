Survivor'da devler kadrosu... Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı!

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok.' mesajını paylaştı.

Böylece Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran'ın ardından sekizinci isim oldu.

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Yiğit Poyraz 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında İsmail Balaban'la finale kalmıştı. Yarışmayı halkın verdiği oylarla İsmail Balaban kazanmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZIYLA AŞK YAŞIYOR!

Yarışmanın ardından adını tüm Türkiye'ye duyuran Yiğit Poyraz bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

Çift romantik karelerini sosyal medyada takipçilerinin beğenesine sunuyor.