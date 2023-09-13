×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor'da devler kadrosu... Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#SURVİVOR#ACUN ILICALI#YİĞİT POYRAZ
Survivorda devler kadrosu... Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 10:42

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi Çamkıran'ın ardından Survivor'da yer alacak sekizinci ismin Yiğit Poyraz'ın olacağını duyurdu.

Haberin Devamı

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok.' mesajını paylaştı.

Survivorda devler kadrosu... Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı

Böylece Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran'ın ardından sekizinci isim oldu.

Haberin Devamı

Yiğit Poyraz 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında İsmail Balaban'la finale kalmıştı. Yarışmayı halkın verdiği oylarla İsmail Balaban kazanmıştı.

Survivorda devler kadrosu... Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZIYLA AŞK YAŞIYOR!

Yarışmanın ardından adını tüm Türkiye'ye duyuran Yiğit Poyraz bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

Çift romantik karelerini sosyal medyada takipçilerinin beğenesine sunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SURVİVOR#ACUN ILICALI#YİĞİT POYRAZ

BAKMADAN GEÇME!