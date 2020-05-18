Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler heyecanı devam ediyor. Survivor 2020'nin 79. bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Oyunu kazanan takım, dokunulmazlık için büyük avantaj elde etti. İşte, 17 Mayıs 2020 Pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da 2. dokunulmazlık için Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda nefesleri kesen mücadele sonrası kazanan 10-3 gibi büyük farkla Ünlüler oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da cumartesi eleme gecesinden önce konseyde ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin'in sakatlıktan dolayı adadan zorunlu olarak ayrılması sonucu, Survivor ünlülerde ilk konsey gerçekleşti.

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan aynı oyu alarak eleme adayı oldu.