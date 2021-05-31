Survivor’da 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da düelloyu kazanan yarışmacılar

Survivor 2021’de heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu akşam, 30 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığın ikinci ayağı ekrana geldi. Günün sonunda kıran kırana mücadeleler sonrasında dokunulmazlık oyununu ve düelloyu kazanan belli oldu. Toplanan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takım, bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, yaklaşan finalin zamanına dair açıklamalar yaptı.

Survivor'da bu hafta eleme ile kişi sayısı sekize düşecek ve adalar birleşecek. Yarışmacı sayısı dörde düştüğü zaman ise finale girilmiş olacak.

Acun Ilıcalı, büyük finale bir aydan az bir zaman kaldığı müjdesini verdi.

DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor düello oyununda ilk challenge Ayşe ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında oldu. Ayşe, 5-2 skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenmeyi başardı.

Sonraki düelloda Poyraz ile Batuhan aynı parkurda karşı karşıya geldi. Poyraz, Batuhan karşısında tüm karşılaşmaları aldı ve 5-0 düelloyu kazanan isim oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyunu için parkura Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Mavi takım ile Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen mücadeleler sonrasında, Mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ada konseyi toplandı.

Kırmızı takımın oylaması sonucunda adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığın ilk ayağını kazanan Kırmızı takım olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada oylamasında Dora'yı eleme adayı olarak çıkarmıştı.

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