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Survivor'a katılacak üç isim daha belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor#Yasin Obuz#Gizem Memiç
Survivora katılacak üç isim daha belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 10:50

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri paylaşan Ilıcalı; Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç'in de adaya gideceğini duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak'ın ardından Survivor'da yer alacak üç ismi daha duyurdu.

Survivora katılacak üç isim daha belli oldu

Yarışmaya katılacak yeni isimleri açıklayan Ilıcalı, "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." mesajını yayınladı.

 

 

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#Survivor#Yasin Obuz#Gizem Memiç

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