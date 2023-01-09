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Survivor yolcusu kalmasın

Güncelleme Tarihi:

#Survivor#Survivor 2023#Survivor 2023 Kadrosu
Survivor yolcusu kalmasın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 08:02

Survivor 2023’ün yarışmacıları, Dominik’e gitmeden hemen önce aileleriyle vakit geçirdi. Ünlü isimler, heyecanlı olduklarını söyledi.

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En zor vedalardan biri

Hamdi Alkan, Survivor’a katılan kızı Zeynep Alkan’ı İstanbul Havalimanı’na giderek yolcu etti. Alkan, vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Videosunu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “En zor vedalardan biri, güle güle kızım. Sağlık ve başarı yoldaşın olsun.”

Survivor yolcusu kalmasın

O yorumlara gülüyorum

Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektife yansıyan ünlü türkücü Berdan Mardini, spor yaparken giydiği taytla ilgili sosyal medyadaki yorumlar sorulunca şöyle konuştu:

Survivor yolcusu kalmasın

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“Ben yorumlarla eğleniyorum, gülüyorum. Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun.”

Survivor yolcusu kalmasın

Berdan Mardini, “Survivor” tanıtımında da yer alan “Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir” sözünü bacağına dövme yaptı.

Umarım kendimi tutarım da ağlamam

Survivor 2023’ün ünlüler ekibinde yer alan Ümit Erdim, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle alışverişe çıkan Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım kendimi tutarım da ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir. Eski halimi hatırlayın. Malum midemi aldırdım, istesem de çok yiyemiyorum” dedi.

Survivor yolcusu kalmasın

Kadromuz şahane

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı son model aracına binerken görüntülendi. Ceylan, “Survivor başlıyor, çok heyecanlıyım. Bu yıl muhteşem olacak. Kadromuz da şahane enerjimiz de yüksek. Umarım size de geçer” dedi.

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Survivor yolcusu kalmasın

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