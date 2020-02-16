Survivor Yasin Obuz kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Yasin Obuz'un biyografisi ve hayatı

Survivor Yasin Obuz, yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Daha önce Survivor'da yarışan Taner Tolga Tarlacı'nın (3T) bir dönem ev arkadaşı olan Yasin Obuz, aynı zamanda pilavcı işletmektedir. Peki, bir ara MasterChef'te de yer alan Yasin Obuz kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Yasin Obuz hakkında merak edilen bazı bilgiler ve biyografisi...

Survivor Yasin, geçtiğimiz sezon MasterChef kariyeri ile izleyicilerin yakından tanıdığı isim olmuştu. Yarışmada belirli bir aşamaya gelerek başarı elde eden Survivor Yasin, bir dönem Kanal D ekranlarının sevilen programlarından Kısmetse Olur'da da yer almıştı. Peki, Survivor Yasin kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alıyor.