Survivor yarışmacısı Hanzade kimdir, kaç yaşında? Hanzade Ofluoğlu hakkında merak edilenler

Hanzade Ofluoğlu, Survior Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı daha önce ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışmasında yarışmıştı. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.