Survivor yarışmacısı Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler

Survivor Ayşe yarışmanın merak edilen isimlerinden biri. Performansı ile dikkat çeken Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Birçok spor dalıyla ilgilenen Survivor Ayşe 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.

SURVİVOR YARIŞMACISI AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.