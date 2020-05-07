Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan futbolcu mu?
Survivor yarışmasının son haftalarda daha sık oynanan oyunlarından biri olan minyatür kale maçlarında gösterdiği performans ile dikkat çeken isimlerden Aycan Yamaç hakkındaki kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan futbolcu mu?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.
7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.
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