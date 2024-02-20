Survivor Turabi yoğun bakıma alındı!

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Yaşadığı sakatlığın ardından Survivor'a veda eden Turabi Çamkıran, zor günler yaşamaya devam ediyor.

Yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, "Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine... Bakalım buradan çıkabilecek miyiz" cümlelerini kullandı.

İkinci bir paylaşımda yapan Çamkıran; "Survivor’ın bana öğrettiği en önemli şey şükretmek oldu. Survivor’dan önce iyi bir evin, iyi bir arabanın ve iyi bir maaşın hayalini kurardım. Survivor’dan sonra da neredeyse her gün şu sözleri söyler oldum kendime; “Düşünsene evin yok, araban yok, iyi bir maaşın yok! Ama tutan ellerin, gören gözlerin, düşünen bir aklın ve de yürüyen ayakların var. Daha ne olsun! Mütevazi ol ve kendine fazla anlam yükleme. Senden bu dünyada 8 milyar tane daha var. Yarının ölüleriyiz. Kimliğimizi abartmaya gerek yok! 5 dakika sonra yaşayacağımızın da garantisi yok. O yüzden 'keşke' dememek için bugüne kadar kalbini kırdığın kim varsa ara ve bir daha kalbini kır!” Siz yine de kimsenin kalbini kırmayın! Beni de dinlemeyin zaten. Dünyanın en mantıklı cümlelerini kurar, dünyanın en mantıksız eylemlerini gerçekleştiririm." ifadelerini kullandı.