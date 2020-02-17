Survivor Tayfun kimdir nereli ve kaç yaşında? O ünlünün oğlu!
Survivor Tayfun, yarışmanın 2020 ayağında dikkatleri üzerine çeken isimler arasında bulunuyor. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, bir dönem evlilik programlarına da katılmıştı. Babası ile arasında yaşadığı bazı sorunları ekranlara taşıyan Survivor Tayfun, bugün gönüllüler takımında mücadelesini veriyor. Peki, Survivor Tayfun kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor Tayfun, geçmişi ve kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor.
Şarkıcı Emrah’ın Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapıyordu. Katıldığı evlilik programında Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlenme istediğini canlı yayında belirten Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.
Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
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