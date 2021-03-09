Survivor Steven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı Steven Salam'ın hayatı ile ilgili bilgiler
Survivor Steven'ın hayatı, yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. İletişim oyununda Çağrı'nın üzerine yürüdüğü ve tartışma yaşadığı gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Steven gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ve takım arkadaşları ile olumlu tavırları dikkat çeken Survivor Steven Salam, hız gerektiren oyunlarda adından söz ettiriyor. 'Wakanda Forever' sözü Survivor'da adeta imzası haline gelen Steven Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi. Peki, Survivor Steven kimdir? İşte, Survivor yarışmacısı Steven Salam'ın hayatı ile ilgili merak edilenler.
Survivor yarışmacısı Steven Salam, dikkat çeken isimler arasında yer almaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelen yarışmacı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünü bitirdi. Steven bir dönem amatör futbol oynadı. Steven'ın akıbeti yarışmanın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.
SURVİVOR YARIŞMACISI STEVEN KİMDİR?
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi.
WAKANDA FOREVER NE DEMEK?
Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.