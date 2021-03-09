Survivor Steven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı Steven Salam'ın hayatı ile ilgili bilgiler

Survivor yarışmacısı Steven Salam, dikkat çeken isimler arasında yer almaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelen yarışmacı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünü bitirdi. Steven bir dönem amatör futbol oynadı. Steven'ın akıbeti yarışmanın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMACISI STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi.

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.