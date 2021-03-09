Çağrı Atakan Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü... Çağrı Atakan elenecek mi? (diskalifiye mi olacak)
Survivor 2021'in yeni bölüm tanıtımına Çağrı Atakan'ın kendisini kaybettiği anlar damga vurdu. Oyun sırasında çileden çıkan Çağrı Atakan, gönüllüler ile kavga ediyor. Hızını alamayan Atakan, Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" uyarısına beklenmedik bir şekilde yanıt veriyor. Yaşanan talihsiz olayı konseye taşıyan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak yarışmacının kendi isteğiyle ayrılmasını istiyor. Peki, Çağrı Atakan diskalifiye mi olacak, yoksa kendi isteğiyle ayrılacak mı?
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Survivor yeni bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Her geçen gün ada şartlarının zorlaştığı Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Çağrı, bu kez Steven ile tartışma yaşıyor. Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.
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Sunucu Murat Ceylan'ın olaya müdahalede bulunması ve 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter lan sana ne?' sözleriyle beklenmedik bir tepki veriyor. Ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı Öykü’nün “Yapma bitireceksin. Yapma” sözleri ile o anlarda yaşanan gerginliği gözler önüne seriyor.
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Survivor'da yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi kararı veriyor. Konseyde oldukça gergin olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın kendi isteğiyle ayrılmasını isteyerek bir ilke imza atıyor. Yarışmacının kendi isteğiyle ayrılmasını isteyen Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyor.
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Acun Ilıcalı'nın açıklaması ardından yarışmacılar büyük bir şok yaşarken Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuluyor. Çağrı Atakan'ın Survivor 2021'den diskalifiye olup olmayacağı ise 9 Mart Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacak.
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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol alarak kariyerinde önemli adım attı. Dizi ve sinemalardaki çalışmalarını devam ettiren Atakan İstanbul'da yaşamını devam ettiriyor.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı.
Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandırdı.
Yarışmayı uzun süredir takip ettiğini belirten Atakan, Survivor'daki iddiasıyla ilgili, " 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum." açıklamasında bulunmuştu.