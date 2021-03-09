Çağrı Atakan Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü... Çağrı Atakan elenecek mi? (diskalifiye mi olacak)

Survivor yeni bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Her geçen gün ada şartlarının zorlaştığı Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Çağrı, bu kez Steven ile tartışma yaşıyor. Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.