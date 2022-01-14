Survivor Seda Ocak kimdir? Yarışmacı hangi sezonda Survivor'ya yarıştı..

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Seda Ocak, Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasına adını yazdıran isimlerden. Geçtiğimiz 2019 sezonunda Survivor Türkiye – Yunanistan’da yarışmacı olan Seda Ocak, yine eski Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir’in ikiz kardeşi. Sema Aydemir'de ünlüler takımında yer alıyor. İki kardeş bu yıl düzenlenen All Star mücadelesinde rakip olarak yarışacaklar.

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, çocuk sahibi olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor.