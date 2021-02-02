Survivor Merve kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın hakkında bilgiler
Survivor yarışmacısı Merve Aydın başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Milli basketbolcu olan Merve Aydın’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Mersin’de dünyaya gelen Survivor Merve hakkında merak edilenler
Merve Aydın, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın 1994 doğumlu. İşte Mersin’de dünyaya gelen Survivor Merve ile ilgili bilgiler
SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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