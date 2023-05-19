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Survivor KürÅŸat kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda ve nereli? Ä°ÅŸte Survivor 2023 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±  KürÅŸat'Ä±n hayatÄ± hakkÄ±nda bilgiler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Survivor#YarÄ±ÅŸma#Survivor KürÅŸat Kimdir
Survivor KÃ¼rÅŸat kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda ve nereli Ä°ÅŸte Survivor 2023 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±Â  KÃ¼rÅŸatÄ±n hayatÄ± hakkÄ±nda bilgiler
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 19, 2023 01:53

Survivor KÃ¼rÅŸat'Ä±n hayatÄ± son bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme geldi. ÃœnlÃ¼ler gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler formatÄ± ile yayÄ±nlanan Survivor 2023'te bu hafta adaya veda eden yarÄ±ÅŸmacÄ± KÃ¼rÅŸat oldu. Ada hayatÄ±na Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan ve daha sonra mavi takÄ±ma geÃ§en Survivor KÃ¼rÅŸat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalar ile dikkat Ã§ekmiÅŸti. Peki, Survivor KÃ¼rÅŸat kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli? Survivor 2023 KurÅŸan Juan gerÃ§ek adÄ±, hayatÄ± ve biyografisi hakkÄ±nda bilgiler.Â

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Survivor 2023 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± KÃ¼rÅŸat kimdir? sorusu ekran baÅŸÄ±ndakiler tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Survivor KÃ¼rÅŸat ilk eleme adaylarÄ±ndan biriydi. GeniÅŸ takipÃ§i listesi olan Survivor KÃ¼rÅŸat ilk elemede yÃ¼ksek oy alarak yarÄ±ÅŸmaya devam etmeye hak kazandÄ±. Ancak 18 MayÄ±s akÅŸamÄ± Survivor KÃ¼rÅŸat adaya veda etti.Peki, Survivor KÃ¼rÅŸat kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli?

KÃœRÅžAT JUAN KÄ°MDÄ°R?

KÃ¼rÅŸat Juan, Survivor 2023 sezonu yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. GerÃ§ek adÄ± Ãœmit KÃ¼rÅŸat YalÃ§Ä±nkaya olan fenomen, 5 MayÄ±s 1999 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. DaÄŸÄ±lan Juan grubu Ã¼yelerinden biri olan KÃ¼rÅŸat Juan, Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yor.

KÃ¼rÅŸat Juan instagram hesabÄ± kursatjuan ile takipÃ§ilerine paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

VideolarÄ± ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lleriâ€™nde en iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan TikToker Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olmuÅŸtu. TikTok'ta 3.8 milyon takipÃ§isi olan YalÃ§Ä±nkaya, sosyal medya hesaplarÄ±nda aktif olarak iÃ§erik Ã¼retmeye devam ediyor. 12 yaÅŸÄ±nda ilk Youtube kanalÄ±nÄ± aÃ§an KÃ¼rÅŸat Juan, geniÅŸ bir takipÃ§i kitlesine sahip.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
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