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Survivor 2023 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± KÃ¼rÅŸat kimdir? sorusu ekran baÅŸÄ±ndakiler tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Survivor KÃ¼rÅŸat ilk eleme adaylarÄ±ndan biriydi. GeniÅŸ takipÃ§i listesi olan Survivor KÃ¼rÅŸat ilk elemede yÃ¼ksek oy alarak yarÄ±ÅŸmaya devam etmeye hak kazandÄ±. Ancak 18 MayÄ±s akÅŸamÄ± Survivor KÃ¼rÅŸat adaya veda etti.Peki, Survivor KÃ¼rÅŸat kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli?

KÃœRÅžAT JUAN KÄ°MDÄ°R?

KÃ¼rÅŸat Juan, Survivor 2023 sezonu yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. GerÃ§ek adÄ± Ãœmit KÃ¼rÅŸat YalÃ§Ä±nkaya olan fenomen, 5 MayÄ±s 1999 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. DaÄŸÄ±lan Juan grubu Ã¼yelerinden biri olan KÃ¼rÅŸat Juan, Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yor.

KÃ¼rÅŸat Juan instagram hesabÄ± kursatjuan ile takipÃ§ilerine paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

VideolarÄ± ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lleriâ€™nde en iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan TikToker Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olmuÅŸtu. TikTok'ta 3.8 milyon takipÃ§isi olan YalÃ§Ä±nkaya, sosyal medya hesaplarÄ±nda aktif olarak iÃ§erik Ã¼retmeye devam ediyor. 12 yaÅŸÄ±nda ilk Youtube kanalÄ±nÄ± aÃ§an KÃ¼rÅŸat Juan, geniÅŸ bir takipÃ§i kitlesine sahip.