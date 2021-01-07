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Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Yeni yarışmacı Hanzade Ofluoğlu eski Survivor sunucusuymuş

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Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Yeni yarışmacı Hanzade Ofluoğlu eski Survivor sunucusuymuş
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Survivor Hanzade merak edilen isimler arasında bulunuyor. Hanzade Ofluoğlu bu yıl 9 Ocak’ta başlayacak olan yarışmada Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Hanzade’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. İşte 1998 İzmir doğumlu yarışmacı hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda Hanzade Ofluoğlu da yer alıyor. 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyuran Ofluoğlu, bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapmış, ardından Survivor’da da aynı görevi üstlenmişti.

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

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