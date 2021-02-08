Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar hakkında merak edilenler

Gonca Kakar, Survivor 2021 kadrosunda Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Gonca, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Yarışmacı, Mersin Üniversitesi mezunu.

SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.