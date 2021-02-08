Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar hakkında merak edilenler
Survivor yarışmacıları arasında ye alan Gonca merak edilen isimlerden biri oldu. Yaşadığı gerginlikler ve performansı ile dikkat çeken Survivor Gonca’nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte 1989 doğumlu yarışmacı hakkında merak edilenler
Gonca Kakar, Survivor 2021 kadrosunda Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Gonca, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Yarışmacı, Mersin Üniversitesi mezunu.
SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?
Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.
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