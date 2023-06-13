Survivor finali canlı... Survivor şampiyonu kim olacak? Nefise ve Özgür için nefesler tutuldu! İşte final gecesinden öne çıkanlar

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Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2023'te sona gelindi. Bu gece Kuruçeşme Açıkhava'da yapılan büyük finalde Survivor Nefise ve Özgür'ün SMS sonuçları belli olacak. En fazla oya sahip olan yarışmacı Survivor kupasını kaldıracak.

Büyük maceranın son bulduğu yarışmanın ilk dakikalarında eski yarışmacı Ayşe Yüksel sorulara cevap verdi. Ayşe, güçlü bir yarışmacı olduğu için Nefise'yi desteklediğini söylerken Özgür'ün yaşına rağmen güzel yarıştığını belirtti.

Geceye katılan Sema Aydemir ve Aziz Ozan Dilber de All Star sorusuna yanıt verdi.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ SAHNEYE GELDİ

İstanbul Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen Survivor 2023 finali öncesi sunucu Murat Ceylan yarışmacıları sahneye davet etti. Survivor finalistleri Nefise ve Özgür final gecesine büyük bir coşku ile katıldı. Canlı yayında yerlerini alan finalistler sevenlerini selamlarken heyecanlı oldukları da gözlerden kaçmadı.

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SURVİVOR AYŞE SEZONU DEĞERLENDİRDİ

Survivor Türkiye final gecesine eski yarışmacılar konuk oldu. Chabi, Aziz ve Survivor All Star yarışmacılarından Sema ve Ayşe sezonu değerlendirdi. Ayşe bu sezon bir kadın olarak Nefise'yi desteklediğini söylerken, Özgür'ü de yaşından dolayı tebrik etti.

SURVİVOR AZİZ'DEN FAVORİ İSMİNİ AÇIKLADI

Survivor'ın iddialı isimlerinden olan Aziz, kendi adıma başarılı olduğunu belirterek, mutlu ve tatmin olarak yarışmadan ayrıldığını söyledi. Favori isminin bu gece Nefise olduğunu belirten Aziz, All Star'a katılıp katılmayacağı hakkında, "Neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

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SEMA AYDEMİR'DEN ALL STAR SORUSUNA YANIT

Survivor'ın 2017, 2018, Türkiye-Yunanistan ve 2022 All Star yarışmacılarından olan Sema Aydemir de büyük finale gelen isimler arasındaydı.

Survivor'ın bu sezonunda finalde profesyonel kadın bir atlet olduğunu söyledi. All Star sorusuna ise Sema olumlu mesaj verirken, kardeşiyle ise zor olduğunu belirtti.

SURVİVOR’DA FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Nefise dün gerçekleştirilen yarı final mücadelesinde SMS oylamasıyla finale kalan iki isimden birisi oldu. Bugün şampiyon mu yoksa ikinci mi olacağı belli olacak.

Özgür sezon boyunca gösterdiği performansla izleyenlerden tam not aldı. Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Özgür'ün Survivor 2023'ün en iddialı isimlerinden birisi olarak dikkat çekmişti.

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SURVİVOR ESKİ YARIŞMACILARI GECEYE KATILDI

Survivor Türkiye 2023 eski yarışmacıları final gecesinde yerlerini aldı. Görkemli gecede Asena, Sema, Ayşe Yüksel, Murat Eken, Aziz Ozan Dilber, gibi isimler final koltuğuna oturan yarışmacılara destek verdi.