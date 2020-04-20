Survivor Ezgi kimdir? Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında?

Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor yarışması TV 8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana geliyor. Yaşanan mücadelelerin ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı için dün akşam eleme konseyi yapıldı. Oylamanın ardından eleme potasına giren isim Ezgi Hocaoğlu oldu. İşte Survivor Ezgi ile ilgili merak edilenler…SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.