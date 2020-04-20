MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Ezgi kimdir? Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında?
GeriTelevizyon Survivor Ezgi kimdir? Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Survivor Ezgi kimdir? Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Ezgi kimdir? Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Survivor Ezgi Hocaoğlu, bu hafta eleme potasına giren isimler arasında bulunuyor. Ünlüler Takımı tarafından yapılan oylamanın ardından potaya giren Ezgi Hocaooğlu’nun hayatı merak edilmeye başlandı. Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor yarışması TV 8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana geliyor. Yaşanan mücadelelerin ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı için dün akşam eleme konseyi yapıldı. Oylamanın ardından eleme potasına giren isim Ezgi Hocaoğlu oldu. İşte Survivor Ezgi ile ilgili merak edilenler…SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Survivor Ezgi kimdir Survivor 2020 Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle