Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2020 yarışmasının başarılı yarışmacılarından Ezgi Hocaoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve kişisel bilgileri merak edile sorular arasında yer alıyor. Yarışmayı seyreden izleyiciler Ezgi Hocaoğlu hakkındaki bilgileri merak ediyorlar. Peki Ezgi Hocaoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar
Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle