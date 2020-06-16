Survivor Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim kimdir?

Evrim Keklik, Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. TV 8’de yayınlanan yarışmada mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Keklik hırsı ve performansı ile dikkat çekiyor. Profesyonel voleybol geçmişi bulunan Evrim’in hayatı araştırılıyor. Survivor Evrim Keklik nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.