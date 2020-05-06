Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Elif Gören nereli?

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. TV 8’de ekrana gelen yarışmada her gün Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında kıran kırana mücadeleler gerçekleşiyor. Elif Gören, başarılı performansı ile dikkat çeken yarışmacılar arasında bulunuyor. İşte 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Gören ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.