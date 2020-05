Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020’nin Gönüllüler yarışmacısı Cem Can, başarısıyla olduğu kadar sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Danla Bilic ile yakın arkadaş olduğu bilinen Cemal Can, ünlü Youtuber’ın takipçilerinin önceden tanıdığı bir isim. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can’ın hayatına dair bilgiler ve Danla Bilic ile tanışma hikayesi…

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.