Survivor Cemal Can Canseven kimdir kaç yaşında ve nereli?

Survivor Cemal Can Canseven, yarışmanın en çok araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Spora da gönül veren Survivor Cemal Can Canseven, DJ'lik yapmaktadır. Peki, Cemal Can Canseven kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.