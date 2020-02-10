Survivor Cemal Can Canseven kimdir kaç yaşında ve nereli?
Survivor Cemal Can Canseven, karakteri dikkat çeken isimlerden birisi olarak yarışmacılar tarafından biyografisiyle araştırılıyor. Pek çok kişinin araştırdığı Survivor Cemal Can Canseven DJ'lik ve Youtuberlık yaparak yaşamını sürdürüyor. Peki, Cemal Can Canseven kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Survivor Cemal Can Canseven, yarışmanın en çok araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Spora da gönül veren Survivor Cemal Can Canseven, DJ'lik yapmaktadır. Peki, Cemal Can Canseven kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
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