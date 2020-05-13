Survivor canlı yayını ne zaman, saat kaçta? Gönüllüler takımı Instagram’dan canlı yayın yapacak!

Survivor canlı yayını için geri sayım başladı. Survivor gönüllüler takımı canlı yayını ne zaman, saat kaçta? TV 8’de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada geçtiğimiz hafta iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yayın yapmışlardı. Bu hafta ödülün sahibi olan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı bugün canlı yayın yapacak. İşte detaylar…

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Survivor 2020’de iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı bugün canlı yayın yapacak. Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden yapılacak olan yayın 17:00’da başlayacak.

SURVİVOR’DE DÜN KİM ELENDİ?

Survivor’da dün akşam yapılan konseyde eleme adayları Mert ve Berkan’dı. Her iki takımdan da yeni adaylar belirlendikten sonra eleme yapılacaktı. Ancak Acun Ilıcalı sevilen yarışmacı Ersin Korkut’un sakatlığından dolayı yarışmadan ayrılacağını duyurdu.

Konseye bir süre önce ölen köpeği Mess ile ilgili söyledikleri damga vurdu. Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin’in dönünce onunla yapacaklarını anlatması izleyicileri çok duygulandırdı.