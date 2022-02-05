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Survivor Bora Edin kimdir? İşte Bora Edin'in biyografisi

#Bora Edin#Bora Edin Kimdir#Survivor
Survivor Bora Edin kimdir İşte Bora Edinin biyografisi

Survivor'ın yeni bölümünde, All Star'a dahil olan yedekler yer aldı. Bora Edin de Survivor All Star yeni bölümde yer aldı. Bu gelişmenin ardından Bora Edin'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Survivor Bora kimdir, kaç yaşında?

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Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini aldı. Daha önce Survivor'da yarışan Bora Edin, Survivor All Star yeni bölümde de göründü. İşte, Bora Edin'in biyografisi...

Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı.

İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor.

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Evli olan Bora Edin, bir erkek çocuk babası.

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