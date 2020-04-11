Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Survivor’da birleşme partisi için geri sayım başladı. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler formatında gerçekleştiriliyor. Finale az bir zaman kala birleşme partisi yarın yapılacak. Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan daha sonra Gönüllüler Takımına geçen Barış Murat Yağcı, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. İşte Survivor Barış ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.