Survivor Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında, nereli?

Survivor Barış kimdir? sorusu Survivor izleyenlerinin internette aradığı konular arasında geliyor.. Survivor'da finale doğru rekabet ve heyecan artarken performansıyla büyük beğeni toplayan Survivor Barış'ın biyografisi aranan konular arasında yer alıyor. İlgi gören yarışmanın yeni bölümünde Survivor Barış basketbol maçı oyununda dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte, Survivor Barış'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler...

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.