Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel ile ilgili bilgiler

Ayşe Yüksel, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Reşat ve Poyraz ile yaşadığı gerginlikler ile gündemde olan Survivor Ayşe, 23 Mayıs 2000 doğumlu. Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı.

SURVİVOR YARIŞMACISI AYŞE KİMDİR?

Düzceli olan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 doğumlu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Gönüllüler takımı yarışmacısı başarılı performansı ile olduğu kadar yaşadığı tartışmalar ile de dikkat çekiyor.