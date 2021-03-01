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Televizyon
Haber Giriş: 01.03.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler

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Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler
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Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel performansı ve yaşadığı tartışmalar ile dikkat çeken isimlerden biri. Survivor Ayşe’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 23 Mayıs 2000 doğumlu yarışmacı hakkında merak edilenler

Ayşe Yüksel, Survivor 2021’in merak edilen yarışmacı arasında bulunuyor. Başarılı isim yarışmaya Düzce’den katılıyor. Survivor Ayşe, 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor. Yeni bölümde Ayşe ve Aleyna, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile beraber voleybol oynayacak. İşte yarışmacı hakkında bilgiler

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Ayşe, 23 Mayıs 2000 doğumlu ve Düzceli. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

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