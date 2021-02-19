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Televizyon
Haber Giriş: 19.02.2021 - 01:13 | Son Güncelleme:

Survivor anlat bakalım kim kazandı? 18 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

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Survivor anlat bakalım kim kazandı? 18 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar
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Survivor kim kazandı sorusu, ödül oyunu sonrası belli oldu.. Anlat bakalım ve ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı 18 Şubat tarihli Survivor'un 30. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda zorlu anlar yaşadı. Sandviç ve pilav üstü tavuk döner yemeğinin ödül olarak verildiği gecede, ilk oyunu kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllülerde Reşat ve Ayşe arasında yaşanan tartışma ise anlat bakalım oyununda tansiyonu yükseltti. Ayşe'nin "Modum düşük oynamıyorum." dediği sözler ise son bölüme damga vurdu. İşte, 18 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananalar.

Survivor'da ödül oyunu ve anlat bakalım mücadelesi heyecanı perşembe akşamı yaşandı. Yeni sezonuna devam eden ve Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde yarışmacılar, yemek ödülünü almak için parkurda adeta canını dişine taktı. Takımların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu bu hafta gönüllüler takımı kazanırken, ünlüler takımı kamp alanlarına eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşandı.

SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Ödül öncesi Survivor'da kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Verilen oylar sonucunda Acun Ilıcalı kaptanları duyurdu.

Bu haftanın kaptanları ünlülerde Barış olurken, gönüllülerin kaptanı Reşat oldu.

Geçtiğimiz hafta Reşat kaptanlık istemediğini söylemişti.

Survivor anlat bakalım kim kazandı 18 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU

Zorlu parkurda yarışmacılar bu hafta sandviç oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun öncesi avantaj oyununda erkeklerde ve kadınlarda oyunu kazanan Gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyununda seçim şansını kazandı.

Parkurda oyun için mücadele veren yarışmacılar çamurun içine dalarak, ağın altından sürünerek takılmadan geçmeye çalıştı.

Gücün ön planda olduğu oyunda Son oyunda ise Aleyna, rakibi Gonca'ya parkurda fark attı ve bu oyun ödülün sahibini belirledi. Böylece gönüllüler, 10'a 6 skorla ödül oyununu kazanmış oldu. Gönüllüler ödülü kazanmanın sevincini yaşayarak karınlarını doyurma şanslı elde etti.

Survivor anlat bakalım kim kazandı 18 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Renkli anların yaşandığı, yarışmacıların stres attığı anlat bakalım oyunu yine eğlenceli dakikalara sahne oldu. Yarışmacıların birbirlerine kelimelerle soru sorduğu oyunda, ödül pilav üstü tavuk döner yemeği olarak belirlendi.

Sergen - Merve ve Hanzade - Dora ikilileri anlat bakalımda en fazla kelimeyi bilerek günün rekorunu kırdı. Gecenin sonunda anlat bakalımın sahibi gönüllüler takımı oldu.

Gecenin iki oyununu da kazanan gönüllüler adaya daha çok konsantre olurken, ünlüler takımı oyunlarda başarısız olmasının üzüntüsünü yaşadı.

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REŞAT VE AYŞE ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da anlat bakalım oyununun oynandığı sırada Reşat ve Ayşe arasında yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltti. Oyunda yarışmacı seçme sırasında Ayşe oyuna katılmak istemediği ve modunun yerinde olmadığını söyledi. Poyraz'ın 'Bırak Ayşe'yi demesi ortamı bir anda gerdi.

Sesini yükselten Ayşe, takım arkadaşlarına "Benimle düzgün konuşun" diyerek bağırmaya başladı. Ayşe modunun düşük olduğunu belirtirken Reşat, "Mahalle takımına çevirdiniz " diye çıkış yaptı.

Reşat Ayşe'ye bana cahil diyordunuz derken, Ayşe de sözlerinin arkasında durdu. Oldukça sinirlenen Reşat'ı takım arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

 

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