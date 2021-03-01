Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler

Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Gönüllüler takımının merak edilen isimlerinden biri olan Survivor Aleyna, 1998 Bursa doğumlu. Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü okuyan Aleyna 10 senedir voleybol ile ilgileniyor.

SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.

Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ dedi.