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Televizyon
Haber Giriş: 24.01.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu eleme adayı oldu!

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Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu eleme adayı oldu!
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Survivor yarışmacısı Aleyna merak edilen isimler arasında. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021’in bu haftaki eleme potasına giden ilk isim oldu. İzleyiciler, Survivor Aleyna’nın kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte 1998 doğumlu yarışmacı hakkında bilgiler

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bulunuyor. Bu hafta eleme potasına giden ilk isim olan Survivor Aleyna, Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okuyor. İşte uzun süredir voleybol oynayan yarışmacı ile ilgili merak edilenler

SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.

Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ dedi.

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