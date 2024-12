SURVIVOR ADEM KILIÇCI BİYOGRAFİ || 2025 kadrosunda yer aldı! Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında nereli?

Haberin Devamı

Survivor All Star Adem Kılıçcı kimdir? Survivor All Star 2025 başvuru süreci devam ediyor. Yeni sezon 1 Ocak'ta MasterChef finali sonrasında başlayacak. Öte yandan All Star kadrosu ise kesinleşti. Kadroda yer alan diğer isimlerle ilgili olduğu gibi Adem Kılıçcı ile ilgili de ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Peki, Survivor All Star Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıç kaç yaşında ve nereli? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan Survivor All Star Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler...

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

1986 doğumlu olan Adem Kılıçcı, Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem’in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur.

Haberin Devamı



21 yaşına kadar Ağrı’da kalmış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.



2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.



2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı. 2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştır.