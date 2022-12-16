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Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'ın yeni yarışmacısı oyuncu Murat Eken!

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#Survivor#Murat Eken#Acun Ilıcalı
Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı oyuncu Murat Eken
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 19:08

Survivor kadrosu, şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından oyuncu Murat Eken'in Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu. Ünlü oyuncu, "Çok Güzel Hareketler Bunlar", "Aşağı Yukarı Yemişlililer", "Bir Demet Tiyatro" gibi yapımlarda rol almıştı. İşte, Survivor 2023 kadrosunda yer alan yarışmacılar.

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Survivor 2023 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ilıcalı Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in kadroda olacağını duyurmuştu.

Yeni bir ismi daha açıklayan ünlü televizyoncu, üçüncü yarışmacının Murat Eken olduğunu Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı oyuncu Murat Eken

BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkan ve "Çok Filim Hareketler Bunlar" ile hafızalara kazanan oyuncu, Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. 

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FORMAT DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı oyuncu Murat Eken

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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#Survivor#Murat Eken#Acun Ilıcalı

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