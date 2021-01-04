Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021 tanıtım fragmanının ekranlara gelmesi ile birlikte izleyenler yarışmacıların özelliklerini ve hayatlarını merak ediyorlar. Batuhan Karacakaya, küçük yaşlarda girdiği dizi ve sinema sektöründe önemli yapımlarda rol aldı. Özellikle bir döneme damga vuran ve reytingleri alt üst eden Aşk-ı Memnu dizisinde çocuk oyuncu olan ve burada Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanınan Batuhan Karacakaya..

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya’nın değişimi sürekli geçtiğimiz günlerde magazin basınında da sık sık konu olmuştu. Küçük yaşlarda tanıştığı dizi ve film sektöründe önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncunun Instagram hesabı da sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)