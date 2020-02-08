Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları

Yarışma programı Survivor'da bu yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı yakın zaman önce belli olmuştu. Öte yandan bu sene Ünlüler-Gönüllüler konsepti ile ekranlara gelecek yarışmada yer alacak isimler de netleşmeye başladı. İşte, Survivor 2020 hakkında merak edilenler...

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2020'ye kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu.

ÜNLÜLER TAKIMI'NDAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut gibi isimler yer alacak.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI'NDAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor gönüllüler takımında ise Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

ONLAR ŞAMPİYON OLMUŞTU!

2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci, Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur.

2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci, Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur.

Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci, Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur.

2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci, Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur.

2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur.

2019'da ise Survivor Türkiye - Yunanistan konseptinde kazanan Yusuf Karakaya olmuştur.