Sosyal medyaya damga vurdu! Dönence ilk bölümüyle ekranda...

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DÖNENCE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

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ÖZGÜR VE GECE AYNI KADERİ PAYLAŞIR!

Çekimleri İzmir Foça’da devam eden, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ilk bölümü ekrana geldi.

Dizinin ilk bölümünde; Otizmli kardeşi olan Gece ve aynı kaderi paylaşan Özgür'ün hikayesi dikkat çekti.

Ablası Gece ile bir alışveriş merkezine giden Gülce kıyafet denerken kriz geçirdi. Bir anda panikleyen Gülce üzerindeki elbiseyle mağazadan kaçınca güvenlik tarafından yakalandı. Olaya müdahale eden Gece kardeşinin otizmli olduğunu söyleyip ona sahip çıktı.

Kızı Gülce için bir çıkış yolu arayan Verda, doktor tavsiyesiyle kızını “Ata Sörf ve Yelken Kulübü”ne yazdırmaya karar verdi.

İzmir Foça'da bulunan yelken kulübüne gitmeyi öneren Verda eşi Cem'i ikna etti. Gece bu karara itiraz etti. Cem ise kızını ikna etmeyi başardı.

Tüm aile hafta sonu Foça'ya gidip yaşayacakları yeri gezmeye karar verdi.. Gece'ye yakın arkadaşı Sera da eşlik etti.

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ÖZGÜR VE GECE KARŞILAŞTI

Bir benzincide duran Gece ve Sera, Özgür'ün kardeşi Rüzgar ile tanıştı. Rüzgar'la bağ kurmaya çalıştıkları sırada Rüzgar panik atak geçirdi. Özgür kardeşinin yardımına koştu ve bu vesileyle Gece ile ilk kez karşılaştı.

Akşam yemeği için dışarı çıkan Verda, Cem ve kızları Gülce, Özgür ve Rüzgar'la tanıştı.

Rüzgar da Gülce gibi otizmli bir gençtir. Gülce'nin aksine insanlarla temas etmekten korkmaz.

Akşam yemeğinde Gülce ve Rüzgar arkadaş oldu. Özgür ise Gülce'yi çalıştığı “Ata Sörf ve Yelken Kulübü”ne davet etti.

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KORKUTAN TESADÜF!

Sera'yı ziyarete giden Gece karşı evden ses gelince şüpheye düştü ve arkadaşıyla birlikte kulübeye bakmaya karar verdi.

Bir anda panikleyen Sera ve Gece kaçarken Özgür ile çarpıştı. Özgür kulübenin kendilerine ait olduğunu korkmamaları gerektiğini söyledi. Ekip burada sohbet etti ve arkadaş oldu.

Kızını sörf kulübüne yazdırmaya giderken çamaşır ipinin koptuğunu gören Verda ipi düzeltmek isterken dengesini kaybedip yere düştü. Verda'nın yardımına komşusu Harun koştu. Verda'nın ayağında kırık olduğu anlaşıldı. Cem bu süreçte kızı Gece'den kardeşi Gülce'ye bakmasını ve evle ilgilenmesini istedi.

Bütün aksilikler üst üste gelince bunalan Gece sahile gitti. Sinir krizi geçiren Gece'ye yüzmek için denize giden Özgür destek oldu.

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SEN KIZINI SAHİPLENMEDİN!

Cem ile Verda büyük bir tartışma yaşadı. Verda eşini kızı Gülce'yi sahiplenmemekle suçladı. Gece ile dertleşen Cem kızına uyarılarda bulundu. Kardeşi yüzünden zor zamanlar geçiren Gece ise babasına yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kardeşini sörf kulübüne götürmek Gece'ye kaldı. Orada Özgür'le karşılaşan Gece ekiple beraber sörf yapıp eğlenceli vakit geçirdi.

GÜLCE'YE BÜYÜK TUZAK!

İnternetten tanıştığı erkek arkadaşıyla buluşmaya karar veren Gülce ise başına geleceklerden habersizdir.

Uyandığında kızları Gece ve Gülce'yi bulamayan Verda paniğe kapıldı. Eşi Cem'e de ulaşamayan Verda'nın yardımına komşusu Harun yetişti.

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Otomobiliyle Verda'ya eşlik eden Harun, yol üzerinde Cem'in arabasını gördü. Verda eşinin arabasında başka bir kadına ait çantayı görünce aldatıldığını düşündü.

MİRO'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Arkadaşı ile buluşmak için evden çıkan Gece, Sera'nın ani plan değişikliğiyle karşı karşıya kaldı. Özgür'le tekneye binen Gece arkadaşı Sera'ya ulaşmaya çalıştı. Sera arkadaşına restoranda olduğunu söyledi ve oraya davet etti.Gece'nin sevgilisi Miro (Emir) sürpriz yaptı ve Foça'ya geldi. Gece tekneden inerken dengesini kaybetti, yardımına Özgür yetişti. İkiliyi sarmaş dolaş gören Miro büyük şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Fragmanlarıyla merak uyandıran Dönence yayınlanan ilk bölümüyle de sosyal medyaya damga vurdu.

Twitter'da Trend Topic olan diziyle ilgili binlerce tweet atıldı.

Büyük ilgi gören Dönence izleyicilerden tam not aldı.

İşte diziyle ilgili atılan tweet'lerden bazıları...

- Dönence dizisini izledim cidden Sümeyye dizi konusunda sonunda güzel bir tercih yapmış. İlk bölüme göre dizideki karakterler bana geçti. Şahsen Caner Topçu'yu da izlemeyi özlemişim. Sümeyye zaten Sadakatsiz'den bu yana severek takip ediyorum.

- Dönence güzeldi bence ya hem yaz dizisi hem de güzel mesajları olması çok tatlıydı

- İlk bölüm öyle bir yerde bitti ki ikinci bölümü dört gözle bekliyorum.

DÖNENCE'NİN İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gülce'nin kaybolduğunu öğrenen ekip büyük paniğe kapılır. Herkes Gülce'yi aramaya başlar.

Gülce'den ise bir haber yoktur.

İŞTE DÖNENCE'NİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Ekrana gelen ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çeken ve büyük merak uyandıran dizinin çok konuşulacak karakterleri şöyle;

Sümeyye Aydoğan (Gece)

Gece’nin (19) en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça’ya taşınmış bulur. Foça’ da Gece’yi neler bekliyordur?

Caner Topçu (Özgür)

Özgür (23), denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece’nin Foça’ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)

Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir. İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşayan Gülce için Foça’ya taşınmak iyi gelecek midir?

Didem İnselel (Verda)

Verda (45) Gece ve Gülce’nin annesidir. Gülce’nin ihtiyaçları için akademik kariyerini bırakıp kendini ona adamıştır. En büyük isteği, kızı Gülce’nin, onlar olmadan da hayatta kalacak kadar güçlü hale gelmesidir. Kızı için Foça’ya taşınan Verda’yı hiç hesap etmediği sınavlar beklemektedir. Verda bu sınavların üstesinden gelebilecek midir?

Emre Kınay (Cem)

Cem (47) Verda’nın eşi, Gece ve Gülce’nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem’in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça’ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem’in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

Doğa Karakaş (Rüzgar)

Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür’dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar’ı neler beklemektedir?

Atakan Hoşgören (Emir)

Emir, nam-ı diğer Miro(20) sevgilisi Gece’yle birlikte müzik yapma hayalleri kuran bir gençtir. Babası İrfan yüksek diplomat, annesi Emel ise davranış bilimlerinde uzmandır. Miro Gece’ye sürpriz yapmak için gittiği Foça’da hayatını mahvedecek bir olaya karışır. Peki Miro bu beladan kurtulabilecek midir?

Ogün Kaptanoğlu (Harun)

Harun (55) varlıklı bir iş adamı ve bir hayır severdir. Foça’da oğlu Ata ile yaşamaktadır. Oğlunun ilhamıyla, özel gereksinimli çocuklar için açtığı “Ata Sörf ve Yelken Kulübü” kasabanın çekim merkezi haline gelir.Bu kulüp sayesinde Verda ve ailesi Harun’a komşu olmuştur. Harun, Verda’nın zor anlarında en büyük destekçisi haline gelir. Bu durum Harun ve Cem arasında bir gerilime neden olacak mıdır?

Nazlı Çetin (Sera)

Sera(19) Gece’nin liseden en yakın arkadaşıdır. Annesini kaybettikten sonra, babası başkasıyla evlenmiş ve yeni aileye Sera’yı almamıştır. Kızını paraya boğarak kendisinden uzak kalmasını sağlar. Eğlenceli, uçarı bir kız olan Sera, derinlerde babasına duyduğu öfke ve sevgi özlemini de zaman zaman yaşar. Foça, aradığı aile sıcaklığını ve sevgiyi Sera’ya verebilecek midir?

DÖNENCE her salı Kanal D'de!