“Muhteşem Yüzyıl” ve “Kösem Sultan” dizilerini izleyen Cardi B., sosyal medya hesabından Türk takipçilerine “Şimdi ne izleyeyim” diye sordu. Türk takipçileri ünlü rap’çiye “Aşk-ı Memnu” dizisini önerdi.



Rüyanda beni mi gördün

“Kösem Sultan”ı canlandıran Nurgül Yeşilçay ise diziden bir sahnesini paylaştı ve Cardi B.’yi etiketledi. Yeşilçay ünlü rapçi’nin o tweet’ine “Ayy çen rüyanda beni mi gördün” diye esprili bir yanıt verdi.





