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Haber Giriş: 11.08.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

Şimdi ne izleyeyim

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Şimdi ne izleyeyim
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“Kösem Sultan” dizisini bitiren Cardi B., attığı tweet de “O kadar çok kabus gördüm ki, sanırım Kösem’in nasıl öldüğünü izleyerek tam uyuyamadım. Şimdi ne izleyeyim, Türkler” diye sordu.

“Muhteşem Yüzyıl” ve “Kösem Sultan” dizilerini izleyen Cardi B., sosyal medya hesabından Türk takipçilerine “Şimdi ne izleyeyim” diye sordu. Türk takipçileri ünlü rap’çiye “Aşk-ı Memnu” dizisini önerdi.

Rüyanda beni mi gördün
“Kösem Sultan”ı canlandıran Nurgül Yeşilçay ise diziden bir sahnesini paylaştı ve Cardi B.’yi etiketledi. Yeşilçay ünlü rapçi’nin o tweet’ine “Ayy çen rüyanda beni mi gördün” diye esprili bir yanıt verdi.

Şimdi ne izleyeyim


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