Sıla duygularını seyircisiyle paylaştı ''Aramızdaki bağ duyguları bölüşmek üstüne''

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Sıla Gençoğlu, önceki akşam Kerki Solfej'in düzenlediği Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ndeki konserde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık iki hafta önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefat etmesiyle sarsılan sanatçı, önceden planlanan ve biletleri haftalar öncesinden tükenen konserinde sevenleriyle hem hasret giderdi hem üzüntüsünü paylaştı. Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan sanatçı, şarkı arasında yaptığı konuşmayla 'aramızdaki bağ, duyguları paylaşmak, bölüşmek üstüne' diyerek şunları söyledi:



''HAYATIN AKIŞINDA DÜNYACA ŞEY YAŞIYORUZ''

''Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında biliyorsunuz dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular türlü başımıza gelenler. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne. Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum.''