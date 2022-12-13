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Sıla duygularını seyircisiyle paylaştı ''Aramızdaki bağ duyguları bölüşmek üstüne''

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#Sıla#Konser#Baba
Sıla duygularını seyircisiyle paylaştı Aramızdaki bağ duyguları bölüşmek üstüne
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 12:19

Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Sıla Gençoğlu, Zorlu PSM konserinde seyircisiyle dertleşti: ''Sahnede aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle duyguları paylaşmak, bölüşmek, birbirimizden yük almak üstüne''

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Sıla Gençoğlu, önceki akşam Kerki Solfej'in düzenlediği Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ndeki konserde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık iki hafta önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefat etmesiyle sarsılan sanatçı, önceden planlanan ve biletleri haftalar öncesinden tükenen konserinde sevenleriyle hem hasret giderdi hem üzüntüsünü paylaştı. Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan sanatçı, şarkı arasında yaptığı konuşmayla 'aramızdaki bağ, duyguları paylaşmak, bölüşmek üstüne' diyerek şunları söyledi: 

Sıla duygularını seyircisiyle paylaştı Aramızdaki bağ duyguları bölüşmek üstüne


''HAYATIN AKIŞINDA DÜNYACA ŞEY YAŞIYORUZ''

''Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında biliyorsunuz dünyaca şey  yaşıyoruz. Türlü duygular türlü başımıza gelenler. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne. Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum.''

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