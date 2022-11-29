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Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

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#Sıla#İlker Kaleli#Baba
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 16:53

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.

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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı.
Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı


Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek.

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Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

 KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

 

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#Sıla#İlker Kaleli#Baba

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