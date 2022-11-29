Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı...İlker Kaleli yalnız bırakmadı

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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.



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Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı.Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek.

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.



Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.