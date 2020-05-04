Show TV yayın akışı: İçerde dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte oyuncuları

İçerde dizisinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damgasını vurmuş dizi tekrar bölümleri ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Çağatay Ulusoy’un Sarp karakterine, Aras Bulut İynemli’nin Mert karakterine hayat verdiği dizinin ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.

İÇERDE DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İçerde dizisi bu akşamdan itibaren Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi bu akşam 00:15’te başlayacak.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

İçerde dizisi oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Nihal Koldaş gibi isimler bulunuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:30 Pis Yedili (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Cici Babam

00:15 İçerde (Tekrar)

01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti