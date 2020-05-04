Show TV yayın akışı: İçerde dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte oyuncuları
İçerde dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Show Tv’nin sevilen dizisi tekrar bölümleri ile ekrana gelecek. İçerde ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu dizi ile ilgili merak edilenler…
İçerde dizisinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damgasını vurmuş dizi tekrar bölümleri ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Çağatay Ulusoy’un Sarp karakterine, Aras Bulut İynemli’nin Mert karakterine hayat verdiği dizinin ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.
İÇERDE DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
İçerde dizisi bu akşamdan itibaren Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi bu akşam 00:15’te başlayacak.
İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI
İçerde dizisi oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Nihal Koldaş gibi isimler bulunuyor.
15:30 Pis Yedili (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Cici Babam
00:15 İçerde (Tekrar)
01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
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