Sezon finali nefes kesti... Yargı'da ters köşe! Rüya mı, gerçek mi?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Turgut Ali'nin suça karıştığını öğrenen Ilgaz, Başsavcıyı adalete teslim etmek istedi. Ilgaz'ı zorla mezarlığa götüren Turgut Ali tüm uyarılara rağmen Ilgaz’ı dinlemedi ve arkasından iki el ateş etti. Ilgaz'ın cansız bedenini bulan Eren, elde edilen delillerle Ceylin'i eşini öldürmekle suçladı. Ceylin ise tüm suçlamaları reddetti.

Dizinin yeni bölümünde; Eren, Ilgaz’ı vuranın peşine düştü. Ceylin’in yanında olduğunu ve şüphelerini paylaşan Eren ‘Başımızdan beri yanımızda olan biri, sanki bizim yanımdaymış gibi olan biri Turgut Ali’ sözleriyle Başsavcı’yı hedefe koydu.

Önemli ipuçlarına ulaşan Eren, cezaevinden Ilgaz’ı arayan son numaranın peşine düştü.

Ilgaz’ın vefatını kaldıramayan Metin kalp krizi geçirdi. Çınar ve Derya, Metin’i hastaneye götürdü.

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Ilgaz’ı vuran silahta Ceylin’in parmak izi çıktı. Özcan Savcı ortada çok soru işareti olduğunu söyleyip Turgut Ali’yi köşeye sıkıştırdı. Turgut Ali ise Özcan Savcı’ya teşekkür edip eski görevine dönmesini rica etti.

CEYLİN SORGUDA

Turgut Ali, Ceylin’e silahın ruhsatsız olduğunu söyleyip, nereden aldığını sordu.

Ceylin’in cevabı ise net oldu; ‘Silah bana ait değil, hiçbir soruya cevap vermeyeceğim.’

Bu zorlu günlerinde Ceylin’in en büyük destekçisi avukatı Yekta oldu.

Israrla Eyüp’ü öldürdüğünü iddia eden Ceylin, Eyüp’ü yaraladığı bıçağın ofisinde olduğunu söyledi.

Turgut Ali aldığı bilginin ardından Ceylin’in ofisinin anahtarını gizlice ele geçirdi.

Eren Başkomiser, Ilgaz’la son konuşan Savcı’nın yanına gitti. Ilgaz’a söylediklerini Eren’e de söyleyen Savcı ters bir durum olup olmadığını sordu.

Turgut Ali ise gizlice Ceylin’in ofisine gidip saksının içindeki bıçağı aldı.

Ömer ile buluşan Turgut Ali, neden böyle bir şey yaptığını, Ceylin’i suçladığını sordu.

Daha önceden hazırlık yapan Ömer her şeyi tek tek planladığını anlattı ve Eyüp’ün ölmediğini söyledi.

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Ceylin’i neden seçtiği sorusuna da cevap veren Ömer; ‘Benden hoşlanmadı. Bu da beni üzdü. Üzülmeyi sevmem’ oldu.

Eren öğrendiklerini Yekta ile paylaştı. Her şeyin arkasında Haluk Yıldırım ve Turgut Ali’nin olduğunu öğrenen Yekta büyük şaşkınlık yaşadı.

Yekta’dan yardım isteyen Eren Başkomiser planını anlattı; ‘Ilgaz’ın hesabını soracağız, Turgut Ali ve Ömer’in suçunu ortaya çıkaracağız’

CEYLİN’İN KABUSLARI

Ilgaz’ı öldürmekle suçlanan Ceylin nezarethanede hayal görmeye başladı. Hastane morgunda Ilgaz’ın cesedini hayal eden Ceylin, ‘sevgilim beni bırakıp nereye gittin’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Baktığı her yerde Ilgaz’ı gören Ceylin zor anlar yaşadı.

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Turgut Ali, cezaevinde Haluk Yıldırım’ı ziyaret edip Ilgaz’ın öldüğünü söyleyip verdiği sözü tutmasını istedi. Kızının tedavisi için gereken parayı Turgut Ali, Haluk’tan aldı.

TURGUT ALİ AÇIĞA ÇIKTI

Eren, Ceylin’in yanına gitti ve bıçağın ofiste olmadığını söyledi. Turgut Ali’nin oyunun içinde olduğu kesinleşti.

Adliyedeki görüntüleri izleyen Derya ve Eren, Ilgaz’ın en son Turgut Ali’yle birlikte çıktığını gördü. Mobese odasına giren Turgut her şeyi kontrolü altına aldı.

Ceylin’in kaybolan kıyafetleri ortaya çıktı.Turgut Ali gelecek sonuca göre Ceylin’in cenazeye katılıp katılamayacağına karar vereceğini söyledi. Kıyafetlerde barut izine rastlandı.

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YEKTA KÖTÜ HABERİ CEYLİN’E VERDİ

Yekta ve Çınar, Ceylin’i nezarethanede ziyaret etti. Abisine yarın cenaze töreni yapılacağını söyledi. Cenazeye katılamayacağını öğrenen Ceylin çılgına döndü. ‘Yalnız bırakmayacağım ben Ilgaz’ı’ sözleriyle gözyaşlarına boğulan Ceylin kriz geçirdi.

Baygınlık geçiren Ceylin hastaneye kaldırıldı.

ILGAZ’A VEDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Turgut Ali tarafından sırtından vurulup öldürülen Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Ilgaz’ın cenazesinin başında gözyaşı döktü. Hastaneden kaçmaya çalışan Ceylin’i Yekta yakaladı. Cenazenin gömüldüğünü söyledi.

CEYLİN SERBEST BIRAKILDI

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Mahkemeye çıkan Ceylin ifadesinde ‘Öldürdüğüm iddia edilen kişi eşim, hayatta en sevdiğim insan. Kocamı deli gibi severken, bu hayatta ilk kez birinin beni bu kadar sevdiğine inanmışken, arkası dönük sırtından neden iki kurşunla vurayım? Biri çıksın Ilgaz’ın ya da benim birbirimizi sevmediğimizi söylesin. Yemin ederim, Ilgaz’ı ben öldürmedim’ dedi. Bu sözler üzerine hakim Ceylin’i serbest bıraktı.

Adliyede Turgut Ali’yi ziyaret eden Ömer, kızı için gerekli paranın hesabına yatırılacağını söyledi. Ceylin’in serbest kaldığını öğrenen Ömer, soğukkanlılığını korudu.

CEYLİN, ILGAZ’IN MEZARINDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Adliyeden çıkar çıkmaz Ilgaz’ın mezarına giden Ceylin sevgilisine veda etti:

‘Gerçekten gittin mi, bıraktın mı beni? Ben nasıl yaşayacağım sensiz, nasıl devam edeceğim hayata? Nasıl yapacağım ben sensiz, nasıl yapacağım?’

EKİP KATİLİN PEŞİNDE

Derya, Yekta, Eren ve Ceylin, Turgut Ali’nin peşine düştü. Bir araya gelen ekip ellerindeki kısıtlı imkanları kullandı. Ilgaz ile adliyeden beraber ayrılan Turgut Ali’nin kıyafetinin değiştiğini fark eden Ceylin önemli bir ipucuna ulaştı.

METİN KENDİNE GELDİ

Ilgaz’ın vefatıyla yıkılan Metin üç gün yoğun bakımda kaldı. Metin Başkomiser gözlerini açar açmaz Ilgaz’ın katilinin bulunup bulunmadığını sordu. Ilgaz’ın defnedildiğini öğrenen Metin büyük üzüntü yaşadı.

YEKTA VE CEYLİN, TURGUT ALİ’NİN KALDIĞI OTELDE

Turgut Ali’nin katılığı otele giden Ceylin ve Yekta, Başsavcının olay günü giydiği takım elbisenin peşine düştü. İkili ipucu olarak Turgut Ali’nin Ilgaz’ı vurduğu gün taktığı kravatı buldu.

Osman’dan Turgut Ali’nin hesaplarının incelemesini isteyen Eren, gelen güzel haberle hedefe bir adım daha yaklaştı. Kravatı inceleyen Adli Tıp ekibi barut izlerine rastladı.

EKİP HAKİMENİN KARŞISINDA

Delilleri toplayan ekip Adalet Komisyonu Başkanı’nın karşısına çıktı ve dosyayı teslim etti. Yapılan incelemenin ardından Turgut Ali’nin suçluğu olduğu ortaya çıktı. Başsavcı yakalanıp ifadeye götürüldü. Turgut Ali’nin ardından Ömer de gözaltına alındı.

Zorlu süreçte Ceylin’i bir an olsun yalnız bırakmayan Yekta, ortaklık teklif etti.

Parla, tarafından bıçaklanan Eyüp kendine geldi.

Hakkında soruşturma açılan Rafet Başkomiser görevden alındı.

Zorlu süreci atlatan Metin eve geri döndü.

Kaya Ailesi’ni ziyarete giden Derya, Turgut Ali’nin intihar ettiğini söyledi.

Ceylin’i barınaktan köpek alma bahanesiyle dışarı çıkaran Eren, onu Alaçatı’ya götürdü.

CEYLİN VE ILGAZ KAVUŞTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz’la Alaçatı’da tatil planı olduğunu hatırlayan Ceylin gözyaşlarına boğuldu. Gittiği otelde ertelediği gebelik testini yapan Ceylin’in hamile olduğu ekrana yansıdı.

Alaçatı’da tek başına gezerken karşısında Ilgaz’ı gören Ceylin büyük bir şaşkınlık yaşadı. İki sevgili birbirine sarılıp ağladı.