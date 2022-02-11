Sevil Kutlu'ya ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'daki Sevil Kutlu olayının detayları...

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İki yıldır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki, bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun nerede olduğu merak konusu haline geldi. Genç kadının halası Nazire Kutlu, anne Hayriye Kutlu'ya suçlamalarda bulundu. Gelinleriyle akraba olduklarını dile getiren Nazire Kutlu, Hayriye Kutlu'nun kızını aramak için çaba harcamadığını öne sürdü. Hayriye Kutlu ise kendisini savunarak kızıyla Instagram'dan yazıştığını söyledi.

"Alt yazıdan sevgili buldu"



Gelinlerinin çelişkili konuştuğuna dikkat çeken Nazire Kutlu, "Hayriye, kardeşim öldükten sonra hemen evlenmek için uğraştı. Televizyondaki alt yazıdan Kahramanmaraş'ta birini bulup onunla evlenmeye çalıştı. Sonra Kayseri'den bulduğu başka bir kişiyle bir araya geldi. Üç çocuğu vardı onlarla ilgilenmedi" diye konuştu. Hala Nazire Kutlu, yeğeninin ortaya çıkması halinde onunla kendisinin ilgileneceğini ifade etti.

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Çelişkili ifadeler kullandı

Sevil Kutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup Bey çelişkili ifadeler kullandı. Sevgililik iddiasını kabul etmeyen Yakup Bey, Sevil Kutlu'nun Japonya'ya gitmiş olabileceğini söylemesi soru işaretlerine neden oldu.