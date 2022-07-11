Sevcan Orhan oyuncu oluyor

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SEVCAN Orhan önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine oyunculuk yapmaya hazırlandığını açıklayan şarkıcı, üç farklı projeden teklif aldığını söyledi. Tatlı bir telaş yaşadığını dile getiren Orhan, şöyle konuştu:



“Bu aralar oyunculuk dersi alıyorum. Oyunculuğa göz kırpmıyorum, adeta göz belertiyorum. Çok istiyorum. Artık 40 yaşındayım. Yüzüm çok kırışmadan deneyimlemek istiyorum. Profesyonel oyuncu değilim tabii ama bir şey yapacaksam ona dair fikrim olmalı, onun için ders alıyorum. Bir oyuncu koçuyla çalışıyorum. Başarısız olursam teşekkür eder, koşa koşa kaçarım.”

Akciğerimin dörtte biri alındı

4 yıl önce akciğer ameliyatı geçiren Sevcan Orhan, sağlığı nedeniyle pandemi döneminde endişeli günler yaşadığını söyledi: “Pandemide korktum tabii. Çünkü akciğer ameliyatı geçirdim. Akciğerimin dörtte biri alındı. Ağır bir ameliyattı. Son 4 yılım, hayatımın ikinci bölümü. Hayat çok kısa. Sağlık dışında hiçbir şeyin kıymeti yok.”